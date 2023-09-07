В Кировском районе Самары благоустроили 6 дворов

Дворы обновили в Кировском районе. Фото: мэрия

В Самаре в сентябре во дворах проводят праздничные мероприятия, которые посвящают празднованию Дня города и открытию новых площадок. В рамках национального проекта в областном центре благоустроили еще 6 дворов.

По информации городской администрации, благоустройство дворов прошло в Кировском районе. Одна из территорий расположена в границах домов №184 и №186 по улице Стара Загора. Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По желанию горожан двор преобразили комплексно, обновив проезд и расширив пространство для парковки. Также на участке обустроили детскую и спортивную площадки, проложили тротуарные дорожки.

В этом году благоустроили 6 дворов по федеральной программе и еще 6 дворов обновили по губернаторскому проекту «Содействие».