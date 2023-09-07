В Самаре 20-летняя жительница Краснодарского края забирала деньги у пенсионеров

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Краснодарского края. Ее обвиняют в совершении трех эпизодов мошенничества против самарских пенсионерок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

У 73-летней жительницы Кинельского района было похищено 60 тысяч рублей. Женщину убедили в том, что ее дочь попала в ДТП и ей срочно необходимы деньги. Пенсионерка выполнила указания собеседника и отдала свои сбережения курьеру.

Спустя несколько дней также обманули еще двух пенсионерок 88 лет и 85 лет, проживающих в Самаре. Общая сумма переданных курьеру денежных средств достигла 450 тысяч рублей. Как выяснилось, в трех случаях к пенсионеркам приезжал один и тот же человек. Полицейские задержали в Самаре 19-летнюю уроженку Краснодарского края, она признала вину.

В марте этого года жительница Новороссийска, лишенная ранее родительских прав, приехала в Самару и нашла работу у мошенников. Ей нужно было получать деньги от пожилых граждан и переводить на различные банковские карты. Сейчас она заключена под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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