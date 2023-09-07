Сотрудник ТОАЗа стал призером регионального этапа конкурса «Дефектоскопист 2023»

Специалист тольяттинского предприятия показал умение решать нестандартные задачи / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Сотрудник Тольяттиазота стал призером регионального этапа всероссийского конкурса «Дефектоскопист 2023». Специалист шестого разряда Андрей Кожанов занял третье место в номинации «Ультразвуковой контроль».

Всего в региональном туре приняли участие более 20 представителей промпредприятий Самарской области. Отбор включал теоретирическую часть и практические задания. Победителей определяли в семи номинациях. ТОАЗ участвовал в конкурсе впервые и сразу показал высокий уровень подготовки специалистов.

— Наше предприятие реализует комплекс мероприятий в сфере развития кадрового потенциала сотрудников. В их числе — участие в конкурсах профмастерства, которые работают на повышение интереса к сложным и наукоемким профессиям. Наш сотрудник достойно представил предприятие на региональном уровне и показал умение решать нестандартные задачи, — отметил заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям Сергей Гулькин.

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