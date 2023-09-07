В Самарской области выявили факт незаконного получения диагностических карт

Водители получали необходимые документы без прохождения техосмотра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области обнаружили факты незаконной выдачи диагностических карт. Оказалось, что четырем автомобилям выдали необходимые документы без проведения техосмотра. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

После согласования с региональной прокуратурой были проведены проверки операторов, которые должны были проводить процедуру. В итоге было возбуждено 281 дело об административном правонарушении. Так, суды приняли решения о привлечении к административной ответственности самих операторов техосмотра.

Также руководство УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области приняло решение об аннулировании 9 687 незаконно выданных диагностических карт. Сейчас проводятся мероприятия по прекращению учета транспортных средств, владельцы которых получили диагностические карты незаконно.

Управление Госавтоинспекции Самарской области предупреждает водителей о недопустимости документов в обход проведения техосмотра.

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