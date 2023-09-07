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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:30

В Самарской области выявили факт незаконного получения диагностических карт

Водители получали документы без прохождения техосмотра
Анастасия ПИГИНА
Водители получали необходимые документы без прохождения техосмотра.

Водители получали необходимые документы без прохождения техосмотра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области обнаружили факты незаконной выдачи диагностических карт. Оказалось, что четырем автомобилям выдали необходимые документы без проведения техосмотра. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

После согласования с региональной прокуратурой были проведены проверки операторов, которые должны были проводить процедуру. В итоге было возбуждено 281 дело об административном правонарушении. Так, суды приняли решения о привлечении к административной ответственности самих операторов техосмотра.

Также руководство УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области приняло решение об аннулировании 9 687 незаконно выданных диагностических карт. Сейчас проводятся мероприятия по прекращению учета транспортных средств, владельцы которых получили диагностические карты незаконно.

Управление Госавтоинспекции Самарской области предупреждает водителей о недопустимости документов в обход проведения техосмотра.

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