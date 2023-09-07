Пять улиц перекроют в Самаре из-за Дня города 10 сентября

По улице Красноармейской с 12:00 до 23:59 10 сентября трамваи будут ходить без ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 10 сентября, в Самаре из-за Дня города перекроют пять участков улиц. Ограничения будут действовать с 12:00 до 23:59. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, не получится проехать по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по улице Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской. Также проезд перекроют по улице Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской и по улице Красноармейской от Чапаевской до Самарской.

Помимо этого, с 18:00 9 сентября до 06:00 11 сентября запретят остановку и стоянку транспортных средств на всех вышеперечисленных участках, кроме ул. Молодогвардейской. А на участке по улице Красноармейской с 12:00 до 23:59 10 сентября трамваи будут ходить без ограничений. Неудобства будут связаны только с автобусами № 24, их движение скорректируют.

Также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Фото: администрация Самары

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