В Самаре пройдет крупнейший фестиваль короткометражного кино

Фестиваль пройдет на набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет крупнейший фестиваль показа лучший российских короткометражек. Показы состоятся на набережной реки Волга.

По данным пресс-службы, фестиваль в Самаре пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. 10-й сезон проекта стартовал в конце июня и будет длиться до конца сентября 2023 года. За все этой время мероприятие пройдет в 1312 населенных пунктах. В конкурсную программу попали короткометражки, созданные российскими режиссерами и сценаристами за последние 2 года.

В Самаре фестиваль пройдет на набережной у «Ладьи». Зрителям покажут конкурсную и внеконкурсную программу текущего года. Вход для зрителей будет бесплатным.