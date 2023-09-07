Самарцы пожаловались в соцсетях на нехватку автобусов на маршруте №67

В Самаре увеличить количество автобусов собираются осенью 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители микрорайона «Кошелев» обратились к губернатору с жалобой на транспортную доступность их района. Один из горожан написал комментарий под одним из постов губернатора, отметив, что единственный автобус № 67 не справляется с растущим количеством пассажиров.

В ответ на это, 7 сентября 2023 года, департамент транспорта Самары пояснили самарчанам, что у перевозчика недостаточно водителей. Именно из-за дефицита кадров складывается такая непростая ситуация на данном маршруте. Также они сообщили, что вместе с областным министерством транспорта уже решается вопрос по увеличению количества автобусов №67. Представители власти заверили жителей, что проблема будет решена в течение осени.

Жители это района часто жалуются на отсутствие автобусов в вечернее время и их переполненность. Увеличение количества автобусов на маршруте № 67 позволит решить проблему и обеспечить комфортную транспортную связь для жителей района.

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