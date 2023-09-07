Отдельно на выставке уделят внимание презентации национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область представит туристические осенне-зимние предложения с 12 по 14 сентября в Москве на 29-м международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure. Об этом сообщили в правительстве региона.

Делегация Самарской области презентует туристические возможности, программы и новинки осеннего и зимнего отдыха. Также на стенде будут представлены предложения от ведущих организаций отрасли туризма региона. Отдельно на выставке уделят внимание презентации национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Также экспозицию Самарской области дополнит тольяттинский кроссовер нового поколения LADA Vesta SW Cross. А событийное направление туризма представит уличный театр «Пластилиновый дождь», который подготовил авторскую программу о регионе.

Отмечается, что три дня работы на международной выставке дадут возможность выстроить новые партнерские отношения и сформировать условия для обеспечения стабильного туристического потока в Самарскую область.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал