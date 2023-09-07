В Самарской области в 2024 году отремонтируют мост через реку Кондурчу

Подрядчик должен будет обновить мостовой переход до 31 октября 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отремонтируют мост через реку Кондурчу. Он расположен на 1 км 138 м трассы Ульяновск — Самара — Коммунарский в Красноярском районе. Сейчас региональный Минтранс ищет подрядчика для проведения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Старт ремонта намечен на 1 марта 2024 года. Подрядчику предстоит провести подготовительные работы; обновить опоры, мостовое полотно, пролетные строения и подходы к мосту; уложить новую дорожную одежду на мосту и на подходах к нему; привести в порядок лестничные сходы и др. Срок выполнения — до 31 октября 2024 года.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 27 сентября 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 188,6 млн рублей.

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