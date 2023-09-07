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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:16

В Самарской области в 2024 году отремонтируют мост через реку Кондурчу

На эти цели власти готовы направить более 188 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Подрядчик должен будет обновить мостовой переход до 31 октября 2024 года

Подрядчик должен будет обновить мостовой переход до 31 октября 2024 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отремонтируют мост через реку Кондурчу. Он расположен на 1 км 138 м трассы Ульяновск — Самара — Коммунарский в Красноярском районе. Сейчас региональный Минтранс ищет подрядчика для проведения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Старт ремонта намечен на 1 марта 2024 года. Подрядчику предстоит провести подготовительные работы; обновить опоры, мостовое полотно, пролетные строения и подходы к мосту; уложить новую дорожную одежду на мосту и на подходах к нему; привести в порядок лестничные сходы и др. Срок выполнения — до 31 октября 2024 года.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 27 сентября 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 188,6 млн рублей.

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