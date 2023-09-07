Самарцам напомнили о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний

Специалисты рассказали о важности диспансеризации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям напомнили о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний. Горожанам рекомендуют проходить обследования.

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году более 900 000 жителей губернии старше 18 лет проверили свое здоровье. У более чем 85 тысяч человек впервые выявили заболевания различных систем. Специалисты уделяют особое внимание раннему выявлению онкологических заболеваний. У 1500 пациентов благодаря диспансеризации впервые диагностировали новообразования, у более 70% горожан они находились на ранних стадиях.

Это означает, что пациенты смогут своевременно получить назначенное лечение. Более 90% заболеваний на ранних стадиях возможно излечить.