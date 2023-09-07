В Тольятти заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла

7 сентября в Самарской области была запущена первая очередь завода по переработке масличных культур Фото: правительство Самарской области

В четверг, 7 сентября 2023 года, в Самарской области на территории ОЭЗ «Тольятти» запустили первую очередь завода по переработке масличных культур. Старт его работы дали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор предприятия Михаил Смирнов.

Завод построили за 1,5 года. Его оснастили современным оборудованием по комплексной очистке и фасовке масел. Рассчитан Тольяттинский комбинат пищевых продуктов (ТКПП) на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Это подсолнечник, рапс и лен. Инвестиции в первый этап составили 15 млрд рублей. Благодаря запуску предприятия в регионе были созданы свыше 700 рабочих мест.

Дмитрий Азаров осмотрел цеха комбината, который занимает территорию в 50 га, и пообщался с его сотрудниками. По словам Михаила Смирнова, предприятие стало одним из самых крупных в Европе. Через некоторое время стартует строительство второй очереди завода, а затем и третьей. Благодаря этому производительность комбината возрастет более чем в два раза. А наращивание объема переработки, в свою очередь, станет импульсом для развития местных фермерских хозяйств.

- Проект по-настоящему масштабный и очень важный для нашего региона, - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в последние годы Самарская область сделала сильный рывок в своей инвестпривлекательности. Это уже не раз отмечалось на федеральном уровне.

- Открытие этого масштабного производства еще раз подтверждает, что усилия были не зря. Дело не в каких-то рейтингах, дело в конкретных производствах. Появляются новые производства, новые рабочие места. В конечном счете, это повышение уровня благосостояния людей, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что особая экономическая зона дает мощный импульс развитию не только Тольятти, но и всей Самарской области. Власти намерены и дальше развивать ОЭЗ. Речь идет о создании инфраструктуры по третьему этапу ОЭЗ. Напомним, Дмитрий Азаров заручился соответствующей поддержкой в ходе визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

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