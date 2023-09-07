Самарская область оказалась в тройке самых общительных регионов Поволжья

Самарцы стали чаще звонить, используя сервис VoLTE, дающий возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом / Фото: пресс-служба МегаФона

Самарская область вошла в топ-3 самых общительных регионов Поволжья. Ежемесячно жители губернии посвящают телефонным разговорам более 540 минут. Таковы результаты анализа обезличенных данных МегаФона.

Самарская область расположилась на третьем месте рейтинга самых разговорчивых регионов. Она уступила Мордовии, где в среднем общаются по телефону по 600 минут в месяц, и Пензенской области с показателем в 560 минут.

А вот по объему интернет-трафика Самарская область отстает от лидеров. В среднем жители региона расходуют около 24 гигабайт в месяц. Это на треть меньше, чем в Марий Эл — республика возглавляет цифровой рейтинг Поволжья.

Между тем, интернет-активность жителей Самарской области растет. По сравнению с 2022 годом она увеличилась на 16%. Чаще всего самарцы смотрят в сети видео. Свыше 35% данных приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры.

— За год самарцы стали на 15% чаще звонить, используя сервис VoLTE. Он дает возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом. Чтобы абонентам было комфортнее беседовать по телефону и в мессенджерах, в 2023-м мы запустили крупномасштабный проект по расширению емкости и скорости сети. За восемь месяцев инженеры модернизировали более 800 базовых станций во всех городах и районах региона, — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал