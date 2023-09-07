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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:33

В Самарской области сотрудники полиции рассказали детям о ПДД

Самарские полицейские провели беседы с юными участниками дорожного движения
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы пообщались с ребятами. Фото: ГИБДД по Самарской области

Инспекторы пообщались с ребятами. Фото: ГИБДД по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели беседу с юными участниками дорожного движения. В губернии прошло мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!».

По информации ГИБДД Самарской области, сотрудники дорожной полиции напомнили ребятам, что прогулки на улице, катания на велосипедах и самокатах не только приносят положительные эмоции, но и могут создать риск дорожного происшествия. Инспекторы рассказали о безопасном управлении двухколесным транспортом.

Особое внимание уделили важности соблюдения правил безопасного движения при проезде пешеходных переходов и дорогах во дворах.