В Самарской области сотрудники полиции рассказали детям о ПДД

Инспекторы пообщались с ребятами. Фото: ГИБДД по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели беседу с юными участниками дорожного движения. В губернии прошло мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!».

По информации ГИБДД Самарской области, сотрудники дорожной полиции напомнили ребятам, что прогулки на улице, катания на велосипедах и самокатах не только приносят положительные эмоции, но и могут создать риск дорожного происшествия. Инспекторы рассказали о безопасном управлении двухколесным транспортом.

Особое внимание уделили важности соблюдения правил безопасного движения при проезде пешеходных переходов и дорогах во дворах.