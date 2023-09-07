Опыт самарской работы с одаренными детьми и молодежью обсудили на заседании Совета ректоров вузов ПФО

Вузы региона успешно реализуют научно-образовательную программу «Взлет» - это конкурс исследовательских проектов школьников по выявлению творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники, технологий и инновационного развития. Программа «Взлет» стала эффективным инструментом привлечения высоко мотивированных выпускников школ к поступлению в вузы региона. На базе Самарского политеха создан и успешно работает Дом научной коллаборации имени Н.Н.Семенова, который реализует дополнительные образовательные программы для школьников и студентов, а также курсы повышения квалификации для учителей. В рамках НОЦ «Инженерия будущего» создан молодежный научно-образовательный центр, который аккумулирует проекты и разработки молодежи. В регионе успешно функционирует сеть Кванториумов, IT-кубов, созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «ТОЧКА РОСТА».

- Губернатор Дмитрий Азаров уделяет самое пристальное и постоянное внимание развитию науки и высшей школы региона, - отметил председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников. -Совместно с Советом ректоров реализуется широкая система губернских премий и грантов для студентов и аспирантов вузов. За достижения в решении научных проблем им присуждаются премии губернатора, предоставляются гранты на выполнение работ, назначаются стипендии губернатора и именные стипендии. Это подчеркивает четкое понимание региональной властью того, что без науки ни регион, ни страна жить не могут.

Из областного бюджета в 2023 году более 56 миллионов рублей направлено только на выплаты вознаграждений педагогам. В целом же на отрасль образования в Законе об областном бюджете предусмотрено около 48 млрд рублей - почти пятая часть бюджета.