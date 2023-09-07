В Самарской области сначала похолодает, а потом резко потеплеет до +25 градусов

В сентябре в Самарскую область может вернуться летнее тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область к концу рабочей недели пришла осенняя погода: похолодало и зарядили дожди. Однако летнее тепло еще может ненадолго вернуться в регион. Публикуем прогноз синоптиков.

По данным Приволжского УГМС, небольшие дожди будут идти в Самарской области как минимум до 12 сентября 2023 года. По ночам столбик термометра будет стремиться к нулю. В дневные часы он не поднимется выше +20 градусов. К примеру, в пятницу, 8 сентября, в региона ожидается +12...+17 градусов, в субботу, 9 сентября, - около +13...+18. С 10 по 12 сентября температура воздуха будет держаться в пределах +15...+20 градусов.

Согласно сервису «Гисметео», к концу следующей недели в Самарской области начнет теплеть. В пятницу, 15 сентября, прогнозируется до +24 градусов. А 21 и 22 сентября воздух прогреется уже +25 градусов. Однако в последующие дни осень все больше начнет вступать в свои права — вновь зарядят дожди и начнет холодать.

Предварительный прогноз на сентябрь 2023 года в Самарской области / Фото: www.gismeteo.ru

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