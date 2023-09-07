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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:58

В Самаре сдали две секции проблемной долевки на ул. Димитрова, 74а

Скоро более 100 дольщиков получат ключи от долгожданных квартир
Анастасия ФИЛАТОВА
Достройкой ЖК занимался региональный фонд защиты прав дольщиков / Фото: наш.дом.рф

Достройкой ЖК занимался региональный фонд защиты прав дольщиков / Фото: наш.дом.рф

В среду, 6 сентября 2023 года, в Самарской области сдали еще одну проблемную долевку. Фонд защиты прав дольщиков получил разрешение на ввод первого этапа строительства ЖК на улице Георгия Димитрова, 74а в Кировском районе Самары. Речь идет о первой и второй 16-этажных секциях дома.

— Объект был передан региональному фонду защиты прав дольщиков в апреле 2022 года. Его строительство было завершено менее чем за полтора года. Восстановлены права 101 дольщика, — сообщили в пресс-службе организации. Уже скоро дольщики начнут получать ключи от своих долгожданных квартир.

В настоящее время полным ходом идут работы по второму этапу строительства ЖК Димитрова, 74а. Строители трудятся на третьей секции. Застройщиком там тоже выступает региональный фонд защиты прав дольщиков. Плановый срок завершения работ — конец 2023 года.

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