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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:00

В Самарской области обсудили переселение горожан и строительство нового жилья

В регионе прошло совещание, посвященное динамике ввода жилья
Алена ПРОВКИНА
В регионе обсудили переселение горожан

В регионе обсудили переселение горожан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обсудили переселение горожан из аварийного жилья и предоставление квартир детям сиротам. В регионе прошло совещание, посвященное вопросами строительства и ввода новых квартир.

По информации пресс-службы правительства региона, губерния занимает лидирующие позиции в ПФО по объемам жилищного строительства и ввода жилья. В текущем году в эксплуатацию планируют сдать 2,192 млн квадратных метров нового жилья. На сегодняшний день план выполнен на 55%. В прошлом году план выполнили с превышением, в эксплуатацию ввели 1,88 млн квадратных метров жилья, это на 0,3% превысило запланированный уровень.

Также в регионе приобрели 519 квартир для детей-сирот, ключи уже получили 423 новоселам. В список приоритетов деятельности правительства входит и программа расселения из аварийного жилья. Недавно сразу в двух городах ввели в эксплуатацию новые дома с квартирами, предназначенными для переселения горожан.