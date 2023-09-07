В Самарской области сотрудники библиотеки задолжали 480 тысяч рублей

Сотрудники задолжали предпринимателям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники ведомства выявили нарушения в контрактной системе. Библиотекари задолжали предпринимателям около 480 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, должностные лица учреждения заключили контракты с предпринимателями, но нарушили сроки оплаты. Общая сумма долга составила почти полмиллиона рублей. По итогам проверки возбуждено 9 дел об административном правонарушении. Помимо этого, сотрудники ведомства установили, что все контракты, по которым выявили нарушения сроков, заключались в целях реализации мероприятий в рамках нацпроекта.

Предприниматели должны были выполнить работы, поставить материалы и товары для модульных библиотек. На данный момент, всю сумму долга выплатили.