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НовостиСпорт7 сентября 2023 14:47

Бенхамин Гарре претендует на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе

Конкуренты игрока «Крыльев Советов» - Тео Бонгонда, Матео Кассьерра, Коснтантин Тюкавин и Матвей Сафонов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Аргентинец был одним из самых заметных игроков на старте сезона. Фото: «Крылья Советов»

Аргентинец был одним из самых заметных игроков на старте сезона. Фото: «Крылья Советов»

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре попал в список кандидатов на приз лучшему игроку июля-августа в Российской премьер-лиге. Также за звание лучшего игрока месяца борются Матео Кассьерра из «Зенита», Матвей Сафонов из «Краснодара», Тео Бонгонда из «Спартака» и Константин Тюкавин из «Динамо».

Лучшего футболиста РПЛ в июле-августе выберут с помощью голосования, участие в котором примут легенды Премьер-лиги, болельщики и эксперты.

Напомним, на паузу на игры сборных «Крылья Советов» ушли на третьем месте в РПЛ. В активе у подопечных Игоря Осинькина четыре победы и две ничьи в семи матчах. На старте сезона самарцы забили больше всех в лиге - 17 голов.