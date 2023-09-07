Самарцам рассказали, какая погода будет в ближайшие выходные

В выходные будет дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о погоде в ближайшие выходные. Специалисты с помощью технологии «Метеум» выяснили, какая температура ожидает горожан в праздничные дни.

По информации сервиса «Яндекс. Погода», в субботу в Самаре ожидается дождливая погода, а среднесуточная температура составит +12 градусов. В День города, в воскресенье, 10 сентября, будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +17 градусов, вечером температура опустится до +14 градусов.

Самую теплую погоду в ближайшие выходные можно ждать в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону – температура воздуха повысится до +21…+23 градусов.