В Самарской области начал работать завод по производству масла. Фото: фото минэкономразвития СО

В Самарской области в Особой экономической зоне «Тольятти» прошел запуск первой очереди производства масла на ТКПП. Старт работы состоялся в четверг, 7 сентября 2023 года.

Завод построили за полтора года и дополнительно оснастили современными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Сумма инвестиций в первый этап составила 15 млрд рублей, также запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест.

- Мы сопровождали этот масштабный проект на каждом этапе его реализации, вместе с инвестором делали все для его быстрого запуска. Новый комбинат пищевых продуктов сделает свой заметный вклад в развитие экономики региона: это рабочие места, качественные продукты питания, а также дополнительные возможности для сельхозтоваропроизводителей, среди которых надежное партнерство и хорошие цены на сырье, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.