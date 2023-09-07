Самарцам рассказали о симптомах атопического дерматита

Врачи рассказали об атопическом дерматите Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о симптомах атопического дерматита. Многие горожане могут столкнуться с кожным заболеванием с наступлением холодов.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, врача-дерматовенеролога Самарского областного клинического кожно-венерологического диспансера Рауфа Ихтиарова, атопический дерматит – воспалительное заболевание кожи, оно характеризуется зудом, хроническим рецидивирующим течением. Это одно из наиболее распространенных заболевай, оно встречается и у мужчин, и у женщин.

Основным симптомом атопического дерматита является зуд разной степени интенсивности, иногда такой сильный, что сон больного может нарушиться. Горожанам рекомендуют сразу обратиться к дерматологу.