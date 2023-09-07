В Самарской области затонула лодка с рыбаками 7 сентября 2023 года

Правоохранители проводят проверку. Фото: Центрального МСУТ СК России

В городе Тольятти Самарской области из-за волн затонула лодка с рыбаками. Правоохранители выясняют обстоятельства затопления маломерного судна.

По информации Центрального МСУТ СК России, специалисты проводят проверку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. По предварительным данным, днем 7 сентября в акватории Саратовского водохранилища из-за волн перевернулось и затонуло судно «Прогресс». В результате происшествия, без вести пропал 70 летний мужчина, а 63-летний мужчина смог выбраться на берег.

Правоохранители проводят комплекс проверок, ведутся спасательные работы.