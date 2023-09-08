В Самарской области открылась 30 модельная библиотека

Концепцией модельной центральной библиотеки им. Татищева стала «Библиотека – центр краеведения». Фото: минкульт Самарской области

В Самарской области по нацпроекту «Культура» на базе старых муниципальных библиотек открылось уже 30 новое пространство. Модельная библиотека появилась в Тольятти, для города она стала уже четвертой.

— В здании появились зал краеведения с городской гостиной и пространством оцифровки, зал чтения с «тихой зоной» для индивидуальной работы, зал детства «Ступени», — рассказали в минкульте региона.

Также библиотеку дополнили зал электронных ресурсов, зал встреч, зал редких фондов и истории библиотек. Концепцией модельной центральной библиотеки им. Татищева стала «Библиотека – центр краеведения». Помимо книг, в ней собраны уникальные краеведческие издания, архивные документы и выставочные экспонаты.

Все они призваны рассказать о национальных особенностях и традициях народа, природных ресурсах и богатствах. В открытии библиотеке участвовала и министр культуры Самарской области Ирина Калягина. По ее словам, в такой светлой и гостеприимной библиотеке хочется остаться, там созданы все условия для отдыха и развития.

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