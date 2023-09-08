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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 4:32

В Самарской области Nissan влетел на «встречке» в японскую иномарку

На трассе М-5 «Урал» водитель и пассажир Toyota серьезно пострадали после столкновения c Nissan
Анастасия ПИГИНА
В ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир «Тойты».

В ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир «Тойты».

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 7 сентября 2023 года, в на трассе М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Водитель Nissan не выбрал безопасный боковой интервал и врезался во встречный автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, авария произошла на 1086,2 км трассы М-5 «Урал». 27-летний водитель двигался на Nissan Teana с номерами Свердловской области со стороны Самары в направлении Уфы. В пути он не выбрал безопасный боковой интервал и врезался во встречную Toyota WiLL Cyphaс номерами того же региона, которой управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель японской иномарки и 35-летняя женщина-пассажир. Их госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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