В Самарской области Nissan влетел на «встречке» в японскую иномарку

В ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир «Тойты». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 7 сентября 2023 года, в на трассе М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Водитель Nissan не выбрал безопасный боковой интервал и врезался во встречный автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, авария произошла на 1086,2 км трассы М-5 «Урал». 27-летний водитель двигался на Nissan Teana с номерами Свердловской области со стороны Самары в направлении Уфы. В пути он не выбрал безопасный боковой интервал и врезался во встречную Toyota WiLL Cyphaс номерами того же региона, которой управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель японской иномарки и 35-летняя женщина-пассажир. Их госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал