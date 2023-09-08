Самарская поликлиника не обеспечила ребенка-инвалида необходимыми лекарствами

В результате виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области одно из медицинских учреждений не обеспечило ребенка-инвалида необходимыми лекарствами. Речь идет о Самарской городской клинической поликлинике № 15. Прокуратура проверила ее деятельность по лекарственному обеспечению детей-инвалидов.

— Жительница Самары обратилась в надзорный орган и сообщила о том, что ее ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, не обеспечили медицинскими изделиями, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Пациенту не выделили шприц-ручку Новапен ЭХО и средства диагностики – ланцеты. Прокуратура внесла представление, которое удовлетворил главный врач самарской поликлиники № 15».

В результате виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. А ребенка обеспечили всеми необходимыми медицинскими изделиями.

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