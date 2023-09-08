Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 4:45

Самарская поликлиника не обеспечила ребенка-инвалида необходимыми лекарствами

Жительница Самары сообщила прокуратуре, что ее ребенка-инвалида не обеспечили медицинскими изделиями
Ирина СИНЕГУБОВА
В результате виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В результате виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области одно из медицинских учреждений не обеспечило ребенка-инвалида необходимыми лекарствами. Речь идет о Самарской городской клинической поликлинике № 15. Прокуратура проверила ее деятельность по лекарственному обеспечению детей-инвалидов.

— Жительница Самары обратилась в надзорный орган и сообщила о том, что ее ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, не обеспечили медицинскими изделиями, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Пациенту не выделили шприц-ручку Новапен ЭХО и средства диагностики – ланцеты. Прокуратура внесла представление, которое удовлетворил главный врач самарской поликлиники № 15».

В результате виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. А ребенка обеспечили всеми необходимыми медицинскими изделиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал