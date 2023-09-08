Только 50% самарцев могут отправиться в отпуск со своей второй половиной

Свои отпуска согласуют молодые самарцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только половина работающих самарцев, состоящих в браке или отношениях, смогуь взять отпуск одновременно со своей второй половиной. Такие данные были получены в опросе, проведенном сервисом SuperJob.

Оказалось, что 52% респондентов удалось согласовать отпуска и отдохнуть вдвоем. Однако 24% столкнулись с проблемами и не смогли взять отпуск одновременно по разным причинам. Еще 12% признались, что не планируют совмещать свои отпуска, так как предпочитают отдыхать по-отдельности.

Особенно часто свои отпуска согласуют молодые самарцы до 34 лет. 62% респондентов этой возрастной группы имеют возможность отдохнуть вместе со своими партнерами. Также респонденты, состоящие в официальном браке, чаще (56%) согласовывают свои отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы(48%).

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