Выросший в соцприюте тольяттинец примет участие в шоу на федеральном канале

Юноша из Тольятти выступит в шоу на НТВ. / Фото: Николай Хижняк

17-летний Николай Белоусов из Тольятти станет участником второго выпуска суперсезона шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. Молодой человек вырос в социальном приюте «Радуга», но увлекся музыкой и раскрыл в себе талант.

В социальном приюте для детей и подростков «Радуга» Николай начал развивать свой музыкальный талант. Он выучился играть на баяне, клавишных и струнных инструментах, стал участником оркестра, а также давал сольные выступления на различных мероприятиях. При этом он стал победителем множества городских, областных и межрегиональных конкурсов и фестивалей.

Сегодня Николай продолжает развивать свои навыки, учась в Тольяттинском музыкальном колледже. Молодой человек мечтает стать известным певцом и открыть свою студию звукозаписи.

Теперь, благодаря своему участию в шоу «Ты супер!», Николай имеет шанс продемонстрировать свой талант и телезрителей. В это воскресенье, 10 сентября 2023 года, в 20:20 в эфире телеканала НТВ выйдет выпуск с талантливым тольяттинцем.

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