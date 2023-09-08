В Самаре 82-летний пенсионер поверил мошенникам и перевел 3,7 млн рублей

Мужчина поверил лже-сотрудникам и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 82-летний местный житель обратился в полицию по поводу телефонного мошенничества. Пенсионер поверил аферистам и перевел им колоссальную сумму – около 3,7 миллионов рублей.

— Мужчине на телефон поступали многочисленные звонки. Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что служба безопасности банка обнаружила попытку хищения денег с банковского счета пенсионера, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники убеждали самарца перевести деньги якобы на безопасный счет. Мужчина поверил лже-сотрудникам и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенников 3 миллиона 700 тысяч рублей.

После совершения операций звонившие перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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