Мужчина похитил вещи 72-летней пенсионерки на улице Самары

Мужчина напал на женщину прямо на улице Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары завершено расследование уголовного дела о разбое. Местный житель был обвинен в хищении сумки с деньгами и сотовым телефоном у пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение поступило в отдел полиции Железнодорожного района. 72-летняя пенсионерка возвращалась домой, когда заметила, что за ней все это время идет мужчина. Внезапно он подбежал к женщине, схватил за плечо и повалил на асфальт. После этого вырвал из рук сумку и убежал. Пострадавшая пыталась вернуть свои вещи, но так и не смогла догнать злоумышленника.

Нападение на пенсионерку попало на видеокамеры. Сотрудникам полиции удалось установить личность похитителя. Им оказался 51-летний житель Самары. Выяснилось, что женщину он приметил еще в трамвае и, подумав, что она не будет сильно сопротивляться, решил ее обокрасть.

Мужчина свою вину признал. Уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой» с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

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