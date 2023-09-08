Новый совещательный орган появится в Самарской области

Совет будет включать в себя руководителей областных министерств и ведомств. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 7 сентября 2023 года, на сайте областного правительства Самарской области было опубликовано постановление о создании нового совещательного органа. Совета по улучшению качества жизни населения появится в регионе. Главная его цель – повышение качества жизни жителей губернии с помощью различных механизмов и подходов.

Совет будет включать в себя руководителей областных министерств и ведомств, ответственных за социальную политику и качество жизни. Также в него войдут представители образовательных учреждений, общественных и коммерческих организаций. Главой нового органа станет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Ожидается, что этот новый орган сможет значительно повысить эффективность и качество предоставляемых социальных услуг, удовлетворяя потребности и ожидания жителей региона. Он также будет внимательно рассматривать предложения по улучшению государственной политики в этой сфере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал