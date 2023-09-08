В Самаре проверят снежный полигон на ул. Лунной

Земля на снежном полигоне стала похожа на лунную поверхность / Фото: Народный фронт

В Самаре проверят вредность снежного полигона на улице Лунной. Соответствующее обращение в Росприроднадзор направили активисты Народного фронта.

- Народный фронт требует инициировать взятие проб почвы и воды на снежном полигоне на улице Лунной для выявления загрязняющих веществ. Результаты будут направлены в природоохранную прокуратуру, - сообщили представители организации.

Активисты считают, что снег с реагентами, который вывозят на полигон, наносит вред почве. Якобы она становится похожа на лунную поверхность. Там образуются огромные трещины и кратеры от окисления. По данным Народного фронта, в 2021 году подрядчика уже штрафовали на 4 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного почве. Однако никаких изменений после этого не последовало. Активисты отмечают, что почва продолжает «страдать». В связи с этим они попросили организовать очередную проверку.

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