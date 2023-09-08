Находившегося в розыске мужчину задержали в Самарской области

Подозреваемый нанес серьезные травмы знакомому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Сызрани. Он избил своего 68-летнего знакомого в садовом товариществе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции Жигулевска и областному уголовному розыску удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина, ранее неоднократно судимый и находящийся в федеральном розыске. Его удалось задержать в Сызрани.

По данным полицейских, подозреваемый находился в сильном алкогольном опьянении во время конфликта со знакомым. В итоге в порыве гнева он нанес многочисленные удары потерпевшему. Мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. По заключению экспертов, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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