В Самарской области на торги выставят арестованные квартиры, дома, цех, Audi

Будет возможность приобрести участки под административное здание и деревообрабатывающий цех. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на торги выставят имущество, которые арестовали судебные приставы из-за неуплаты долгов. Его можно будет приобрести 20 и 25 сентября, а также 2 октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Так, на торгах, которые пройдут в форме аукциона в 10:00 на электронной площадке ООО «ВЭТП», с молотка пустят квартиры в Самаре и Самарской области площадью от 30 до 102 кв. м и начальной стоимостью от 595 тысяч до 8,6 миллионов рублей.

Также будут представлены земельный участок для ведения подсобного хозяйства стоимостью от 96 до 205 тысяч рублей, три жилых дома площадью в 31, 65 и 72 кв. м в Сызранском, Ставропольском или Безенчукском районах стоимостью от 543 тысяч до 2,4 миллиона рублей.

Будет возможность приобрести участки под административное здание и деревообрабатывающий цех в Новокуйбышевске, гараж в Жигулевске. Помимо этого, на торги выставят 19 отечественных легковых автомобилей, Audi, Mitsubishi и Subaru, а также телескопический погрузчик, автокран, грузовой фургон и автобус.

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