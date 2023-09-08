В Самаре 19-летнего жителя подозревают в совершении серии мошенничеств

Мошенники забрали у новокуйбышевцев более 1 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новокуйбышевска пострадали от рук группы мошенников. Им звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Сотрудники полиции задержали курьера, который получал деньги у обманутых горожан и отдавал своим сообщникам. Подробности этой истории сообщили в региональном ГУ МВД.

Мошенники звонили потерпевшим и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Чтобы «замять» проблему, они должны передать имеющиеся денежные средства. Незнакомцы общались с потерпевшими по телефону и не давали связаться с родственниками, пока к ним на такси не приезжал курьер. Общий ущерб составил 1 миллион 185 тысяч рублей.

Оперативники вышли на курьера мошенников. Им оказался 19-летний житель Самары. В ходе допроса выяснилось, что молодой человек увидел в интернете объявление о легком заработке. В его обязанности входило забирать деньги у новокуйбышевцев и переводить на счета, оставляя себе процент.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал