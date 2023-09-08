В Самарской области грузовая машина Scania врезалась в легковушку перед собой

Водителя с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 7 сентября, в 10:30 в Сызранском районе Самарской области 36-летний водитель грузового автомобиля Scania S4X200 в составе с полуприцепом KRONE SD врезался в автомобиль LADA Largus, который ехал перед ним.

— Мужчина ехал по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. На 884 км он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого грузовая машина столкнулась с отечественной легковушкой, за рулем которой находился 48-летний мужчина. LADA двигалась в попутном направлении.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

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