В Новокуйбышевске в ДК проголосовал хор в народных костюмах

Артисты проголосовали за одного из пяти кандидатов, а потом устроили в ДК мини-выступление Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пятницу, 8 сентября 2023 года, в Самарской области стартовало голосование на выборах губернатора. В восемь утра в регионе открылись более 1700 избирательных участков. На один из них пришел хор в народных костюмах.

Музыкальный ансамбль наведался в Дворец культуры на площади имени Ленина в Новокуйбышевске. Каждый из участников хора исполнил свой гражданский долг – проголосовал за одного из пяти кандидатов. Люди в народных костюмах привлекли большое внимание среди посетителей избирательного участка. Они выделялись среди других своей яркостью, улыбками и радостным настроением. Музыканты не только приняли участие в выборах, но еще и устроили в ДК мини-выступление.

Напомним, в этом году голосование на выборах губернатора Самарской области продлится три дня – с 8 по 10 сентября 2023 года. Жители региона могут отдать свой голос за одного из следующих кандидатов: действующий глава губернии Дмитрий Азаров, зампред губдумы Алексей Лескин, временно неработающий Михаил Маряхин, финдиректор ООО «КД ПМК» Сергей Пухаев и зампред комитета губдумы Александр Степанов.

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