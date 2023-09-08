В Самарской области планируют возвести и обновить медицинские учреждения

Работы на объектах удалось начать раньше запланированного. / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самарской области планирую возвести и обновить медицинские учреждения. Так, до конца в регионе появятся 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитально отремонтируют 12 объектов здравоохранения. Это стало возможно благодаря опережающему финансированию. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

– При проведении ремонта в медицинских учреждениях необходимо обратить внимание на фасад, входную группу. Это должно быть сделано качественно, чтобы люди видели результат проведенной работы. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы все, что запланировано по возведению объектов и ремонту учреждений, было выполнено к заявленному сроку, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Всего в этом году в регионе планируется завершить возведение более 30 новых объектов здравоохранения. Капитальный ремонт ожидает 68 медицинских учреждений. В шести подразделениях работы по обновлению продолжаться и в следующем году. Опережающими темпами проходит в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и модернизация первичного звена здравоохранения.

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