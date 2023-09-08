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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 8:02

Два человека пострадали в столкновении Nissan и Toyota в Самарской области

В регионе 27-летний водитель автомобиля Nissan Teana врезался в Toyota Will Cypha
Ирина СИНЕГУБОВА
В ДТП пострадали водитель и 35-летняя пассажирка Toyota.

В ДТП пострадали водитель и 35-летняя пассажирка Toyota.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 7 сентября, в 20:30 в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в ходе которого пострадали два человека. 27-летний водитель автомобиля Nissan Teana врезался в Toyota Will Cypha.

— Молодой человек ехал со стороны Самары в направлении Уфы. На 1086 км автодороги М-5 «Урал» он не выбрал безопасный боковой интервал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время во встречном направлении ехал 46-летний мужчина на машине Toyota Will Cypha. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали водитель и 35-летняя пассажирка Toyota. С места ДТП их госпитализировали в медицинское учреждение.

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