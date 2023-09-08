В Самарской области пьяный мужчина забил до смерти престарелую мать

Обвиняемым около 30 раз ударил родительницу по голове и телу Фото: СУ СК по Самарской области

В Жигулевске скоро предстанет перед судом 49-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве престарелой матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Именно это становилось причинами постоянных ссор между родственниками. Последний конфликт закончился трагедией.

Все случилось в феврале 2023 года в доме, где мужчина жил вместе со своей 76-летней родительницей. Обвиняемый в очередной раз напился и стал ругаться с матерью. В ходе ссоры он начал избивать пенсионерку руками и ногами. Он нанес ей около 30 ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.

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