В Самарской области пьяный мужчина забил до смерти престарелую мать

Обвиняемым около 30 раз ударил родительницу по голове и телу
Фото: СУ СК по Самарской области
В Жигулевске скоро предстанет перед судом 49-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве престарелой матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По данным правоохранителей, мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Именно это становилось причинами постоянных ссор между родственниками. Последний конфликт закончился трагедией.
Все случилось в феврале 2023 года в доме, где мужчина жил вместе со своей 76-летней родительницей. Обвиняемый в очередной раз напился и стал ругаться с матерью. В ходе ссоры он начал избивать пенсионерку руками и ногами. Он нанес ей около 30 ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.
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