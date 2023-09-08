Минлесхоз Самарской области начал сотрудничество с экодвижением «Широко шагая»

Минлесхоз активно поддерживает различные инициативы экологических организаций. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области 7 сентября 2023 года региональное Министерство лесного хозяйства и экологическое движение «Широко шагая» подписали соглашение о сотрудничестве. Этой договоренностью ведомство поддерживает различные инициативы молодежных общественных экологических организаций. Об этом сообщила пресс-служба областного Минлесхоза.

Соглашение включает в себя всестороннее сотрудничество при совместной организации и проведении публичных мероприятий, которые направлены на популяризацию идей защиты окружающей среды. Взаимодействие министерства и экологического движения положительно повлияет на сохранение природоохранных ценностей среди жителей Самарской области.

– Непосредственное участие молодежи в мероприятиях, направленных на решение проблем окружающей среды, помогают в формировании активной гражданской позиции и экологической культуры населения, – отметил Алексей Веселов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал