Почти 7000 студентов и школьников Поволжья прокачали предпринимательские навыки

Уже 3200 школьников и 3700 студентов получили возможность создать стартап с нуля или развить существующие проекты / Фото: vk.com/generationtech

В Поволжье почти 7000 студентов и школьников приняли участие в первых трех сезонах акселераторов технологических стартапов Сбера. Проекты помогли молодым людям прокачать свои предпринимательские навыки.

Согласно статистике, активнее всего в акселераторах участвуют девушки — их 54%. Средний возраст участников — 16-17 лет. При этом самому младшему участнику в Поволжье — 12 лет, самому старшему — 55. Ребята из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей чаще других в 2023 году разрабатывали и защищали работы по направлениям Custom Service, EduTech и «социальные проекты».

— Поддержка молодых людей, которые хотят начать свое дело, особенно в сфере технологического предпринимательства, — одна из наших ключевых задач. Школьный и студенческий акселераторы — реальные инструменты, которые научат основам предпринимательства, сформируют бизнес-мышление и поддержат при запуске стартапа, — отметил управляющий самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Напомним, в сентябре стартовал прием заявок на четвертый сезон студенческого и школьного акселераторов. Он пройдет в два этапа: первый — онлайн-лекции и практические задания, второй — объединение участников в команды и работа с персональным наставником для превращения идеи в реальный бизнес-проект. В дальнейшем лучшие команды представят свои проекты руководству банка, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов. Участие в программе бесплатное, подать заявку можно до 1 ноября 2023 года.

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