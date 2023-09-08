В Самарской области полиция начнет сотрудничество с ЧОП

Сотрудничество с ЧОО обеспечит безопасность жителям региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается активное сотрудничество между полицией и частными охранными организациями. На днях состоялась встреча начальника управления МВД по Тольятти и с представителями ЧОО. Об этом сообщил региональный ГУ МВД.

На совещании были обсуждены меры совместного взаимодействия полиции и правоохранительных объединений. Их сотрудничество будет направлено на обеспечение общественного порядка и борьбы с преступностью. В ходе встречи определили алгоритм информирования полиции при совершении краж в торговых точках. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Денис Малькин рассказал о необходимых мерах для обеспечения безопасности защищаемых объектов. В их число входят также места массового скопления граждан, транспортная и промышленная инфраструктуры.

Такое взаимодействие между полицией и частными организациями способствует эффективному обеспечению общественной безопасности и укреплению правопорядка на территории Самарской области.

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