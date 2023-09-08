Центр общественного наблюдения за выборами будет мониторить ситуацию на избирательных участках с помощью видеотрансляции Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 8 сентября 2023 года, в Самарской области заработал центр общественного наблюдения за выборами. Там мониторят ситуацию на избирательных участках с помощью видеотрансляции.

Напомним, в этом году в Самарской области проходят выборы губернатора и выборы в некоторые представительные органы муниципалитетов. Голосование продлится три дня – с 8 по 10 сентября. За ним будет вестись строгий контроль.

На всех избирательных участках работают около двух тысяч независимых общественных наблюдателей. Также там организовано видеонаблюдение – для обеспечения прозрачности выборов. В течение трех дней видеонаблюдатели будут круглосуточно следить за ходом голосования, сохранностью бюллетеней по ночам и подсчетом голосов. На тех участках, где нельзя организовать видеонаблюдение, ведут видеофиксацию. Всего задействовано около 400 камер и 1,6 тысячи средств видеорегистрации.

– Пул видеонаблюдателей прошел обучение и полностью готов к работе. Более половины из них – это представители нашей молодежи. Радует то, как ответственно они подходят к этой общественной деятельности, – отметил председатель общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.

Трансляция изображения будет доступна избиркому, территориальным и участковым избирательным комиссиям, региональному омбудсмену и зарегистрированным кандидатам. При выявлении любых инцидентов в работу будут включаться юристы штаба общественного наблюдения. Записи, полученные в ходе видеонаблюдения, будут храниться три месяца со дня опубликования общих результатов выборов.

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