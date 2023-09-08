В Самаре проекты КРТ реализуют на земельных участках общей площадью 12 га

Градпотенциал площадки составляет не менее 56,2 тыс. кв. м жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). ДОМ.РФ 24 ноября 2023 года проведёт аукцион в отношении участка площадью 12 га в Куйбышевском районе.

Начальная цена права заключения договора КРТ – 8,33 млн рублей. Сам участок находится на ул. Утёвская в Куйбышевском районе. Сейчас там неподалёку уже строится новый современный жилой комплекс «Южный город». Кроме постройки самих жилых зданий, здесь планируется обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры. Также проект будет предусматривать благоустройство и озеленение.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября. Проект должен быть реализован в течение девяти лет и соблюдать «зелёный» стандарт для многоквартирного жилья.

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