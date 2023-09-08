В Самаре осудят 20 членов банды наркосбытчиков

Дело наркосбытчиков рассмотрит Советский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро начнут судить 20 членов ОПГ. Банда занималась сбытом наркотиков на территории 63-го региона и Московской области, а также легализовала незаконно заработанные деньги. Это сумма в несколько десятков миллионов рублей.

По версии следствия, банду организовали пять человек. С января по ноябрь 2021 года они вовлекли в нее еще 16 человек. Преступники занимались сбытом наркотиков на территории двух регионов.

- Из незаконного оборота было изъято более 5,5 кг наркотиков. Установлено, что в период преступной деятельности участники группы совершили финансовые операции с деньгами на общую сумму более 391 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным ведомства, дело одного из участников банды выделили в отдельное производство. Сейчас его рассматривают в Нагатинском районном суде Москвы. Остальных членов ОПГ будут судить в Самаре. Скоро материалы направят в Советский районный суд.

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