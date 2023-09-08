Игротека для детей откроется на Дне города в Струковском саду Самары

Вместе с ребятами герои соберут напольные пазлы и тематические гигантские кубики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 10 сентября, на День города в Самаре организуют игротеку для детей, она будет посвящена правилам безопасности вблизи энергообъектов и сохранению природных ресурсов. Ее проведет самарский филиал ПАО «Т Плюс»

— Интерактивная площадка будет приурочена к празднованию Дня города и Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче. Юные гости встретят там сказочных героев –Теплослава и Капельку, — рассказали энергетики.

Вместе с ребятами герои соберут напольные пазлы и тематические гигантские кубики. При верной сборке дети смогут узнать важные и полезные советы по безопасности в городе и по бережному отношению к природе. Также отмечается, что все гости смогут получить тематические сувениры.

Площадка откроется 10 сентября в 12:00 в Струковском саду, она будет расположена около скейт-площадки.

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