В Самарской области вновь откроется Покровский Александро-Чагринский монастырь

Женский монастырь учрежден решением Синода РПЦ. / Фото: Покровский Александро-Чагринский женский монастырь

В Самарской области спустя 95 лет по решению Синода РПЦ вновь откроется Покровский Александро-Чагринский женский монастырь. Он расположен в Красноармейском районе и уже стал центром молодежных проектов. Там ежегодно проходит молодежный пасхальный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Такой информацией поделилась пресс-служба регионального правительства.

До революции монастырь был известен на всю страну. В него на служение был послан отец Александр (Юнгеров). Однако в 1930-х годах комплекс монастыря был разрушен. В 2015 году по благословению Владыки Софрония (Баландина), началось его возрождение, которое продолжается и по сей день.

Сегодня Покровский Александро-Чагринский монастырь стал символическим местом, где открыты двери для молодежи. Здесь также проводится ежегодный молодежный пасхальный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Его организаторами выступают администрация Красноармейского района, Союз журналистов Самарской области и другие общественные организации.

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