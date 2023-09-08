Самарская область попала в топ-5 мест в России для встречи золотой осени

Национальный парк в Самарской области привлекает любителей пешего туризма и скалолазов / Фото: npsamluka.ru

Самарская область вошла в топ-5 живописных мест в России, где стоит встретить золотую осень. Рейтинг составили специалисты МТС Travel.

По мнению экспертов, самое живописное место осенью в 63-м регионе – нацпарк «Самарская Лука». Эта локация привлекает любителей пешего туризма и скалолазов. Многие ездят туда, чтобы полюбоваться Куйбышевским водохранилищем, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с озером Байкал.

Туристы могут подняться в нацпарке на гору Стрельную, заглянуть в заброшенные штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, а также посетить дом-музей художника Ильи Репина в селе Ширяево или музей «Самарская лука» в Жигулевске. Средняя цена на размещение в Самаре – 4 800 рублей в сутки.

Отметим, помимо нацпарка «Самарская Лука», в топ-5 мест для встречи золотой осени вошли Плес в Ивановской области, Пушкиногорье в Псковской области, Кронштадт в Санкт-Петербурге и Байкал в Иркутской области и Бурятии.

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