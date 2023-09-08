В Самаре дом Сидорова получил статус охраняемого объекта культурного наследия

Дом Сидорова находится на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской. / Фото: УГООКН по Самарской области

Дом купца Сидорова П.А. в Самаре получил статус охраняемого объекта культурного наследия регионального значения. Это решение было принято и опубликовано на сайте областного кабинета министров. Здание расположено на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской.

Подобный статус включает в себя не только охрану самого здания, но и его конструктивных элементов и деталей. Отметим, что дом Сидорова имеет историческую ценность. Архивные документы свидетельствуют о том, что во второй половине 1870-х годов на территории, где сейчас расположено здание, находился участок, принадлежащий самарской купчихе Пелагее Васильевне Сидоровой. На этом участке были построены два дома, а также каменная кладовая и деревянные службы.

Охрана дома Сидорова будет осуществляться с целью сохранения его исторического и культурного значения. Это подтверждает важность сохранения исторических памятников для будущих поколений и содействует развитию культурного туризма в регионе.

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